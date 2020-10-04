В Мурманском индустриальном колледже в Росляково состоялась патриотическая игра «РИСК»

Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» провели для студентов командную интеллектуальную игру «РИСК», направленную на формирование у молодёжи патриотической и духовно-нравственной основы.

В ходе трёх игровых этапов участникам шести команд предстояло вспомнить советские фильмы и музыкальные произведения, посвящённые Великой Отечественной войне, продемонстрировать знания о театральном искусстве.

Все участники были обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимыми раздаточными материалами.