Мурманская область. Арктика (16+)04.10.20 07:00
В Мурманском индустриальном колледже в Росляково состоялась патриотическая игра «РИСК»
Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области совместно с региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» провели для студентов командную интеллектуальную игру «РИСК», направленную на формирование у молодёжи патриотической и духовно-нравственной основы.
В ходе трёх игровых этапов участникам шести команд предстояло вспомнить советские фильмы и музыкальные произведения, посвящённые Великой Отечественной войне, продемонстрировать знания о театральном искусстве.
Все участники были обеспечены средствами индивидуальной защиты и необходимыми раздаточными материалами.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
03.10.20 22:26
Не будь СССР, то в честь кого эти сегодняшние "руководители" открывали бы парки и перерезали ленточки? Это более пиаристее, чем ремонтировать (качественно содержать город) структуру ЖКХ...
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Д.О. Вернер
03.10.20 22:20
Интересно. сейчас они: в "наряды ходят", дневальными по роте стоят, закреплённую территорию от снега и листьев убирают, участвуют в "большой приборке"?
NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
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