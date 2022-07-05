В Мурманском индустриальном колледже вручили дипломы 375 выпускникам

В Мурманском индустриальном колледже состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам. Дипломы о среднем профессиональном образовании вручены 375 юношам и девушкам, 15 из них получили также свидетельства о рабочей профессии.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, среди выпускников колледжа – стипендиаты правительства РФ, победители и призёры региональных чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), «Абилимпикс», олимпиад, конкурсов, научных конференций, спортивных соревнований самого разного уровня. Выпускники были отмечены благодарностями и медалями за высокие результаты в обучении и активное участие в образовательных мероприятиях колледжа.

Напутственные слова в адрес выпускников 2022 года прозвучали от руководства образовательного учреждения и представителей крупных компаний Мурманской области.

Торжественное мероприятие продолжилось яркими концертными номерами, подготовленными студентами колледжа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/