В Мурманском индустриальном, Мурманском строительном и Апатитском политехническом колледжах будут назначены новые руководители

В Министерстве образования и науки прошли встречи главы ведомства Дианы Кузнецовой с директорами учреждений. Министр поблагодарила Григория Шатило, Вадима Милиева и Людмилу Гришину за многолетний труд, опыт и вклад в учебные заведения.

«Действующие руководители колледжей уходят, и мы очень благодарны им за долгую и эффективную работу. Родители и педагоги могут не беспокоиться – учебный процесс нарушен не будет. Система профессионального образования региона остается в надежных руках, на смену прежним руководителям приходят не менее опытные специалисты, обладающие необходимыми знаниями и компетенциями», – отметила Диана Николаевна.

Министр отметила, что руководители колледжей прошли большой путь становления своих средних специальных учебных учреждений, вложили много труда и душевных сил в развитие профессионального образования в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/