В Мурманском колледже экономики и информационных технологий в рамках нацпроекта открыты две современные мастерские

В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» нацпроекта «Образование» в Мурманском колледже экономики и информационных технологий введены в эксплуатацию 2 современные мастерские по компетенциям: корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности; веб-технологии.

В новых мастерских студенты и слушатели смогут использовать оборудование для отработки и закрепления профессиональных навыков.

Занятия в мастерских будут проводить сертифицированные эксперты «Ворлдскиллс Россия» с правом проведения регионального чемпионата по вышеуказанным компетенциям.

На базе созданных мастерских 15 июня выпускники колледжа, обучавшиеся по программе «Информационные системы и программирование», пройдут государственную итоговую аттестацию, а осенью студенты, обучающиеся по направлению «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», пройдут промежуточную аттестацию в форме демонстрационного экзамена.

К началу учебного года в регионе будут создано ещё 10 современных мастерских в 5 областных колледжах по следующим компетенциям:

– администрирование отеля, хлебопечение в Апатитском политехническом колледже имени Голованова Георгия Александровича;

– обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики, управление локомотивом в Кандалакшском индустриальном колледже;

– лечебная деятельность, медицинский и социальный уход в Кольском медицинском колледже;

– обслуживание грузовой техники, ремонт и обслуживание легковых автомобилей в Кольском транспортном колледже;

– сантехника и отопление, электромонтаж в Оленегорском горнопромышленном колледже.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, современные мастерские создаются в регионе начиная с 2019 года в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

За период с 2019 по 2021 годы создано 18 современных мастерских, оборудованных в соответствии с международными стандартами Ворлдскиллс (общая стоимость создания мастерских – более 107 млн рублей, в том числе более 88 млн рублей за счёт средств федерального бюджета). В созданных мастерских прошло обучение более 6,7 тысячи человек.

В 2022-2024 годах региону выделяется более 193 млн руб. из средств федерального бюджета на создание 41 современной мастерской в региональных колледжах: в 2022 году более 58 млн руб. на создание 12 современных мастерских, в 2023 году около 60 млн на создание 14 современных мастерских, в 2024 году – более 74 млн рублей на создание 15 современных мастерских (всего за 3 года – 15 учреждений).

В настоящее время регион готовит заявку на получение федеральной субсидии на создание современных мастерских в 2025 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/