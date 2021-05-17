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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.21 17:45

В Мурманском колледже экономики и информационных технологий заработала лаборатория дистанционного обучения

Учебная кухня ресторана, полигон вычислительной техники, учебный банк, лаборатория компьютерных сетей и только что открывшаяся лаборатория дистанционного обучения были представлены главе региона Андрею Чибису в ходе его ознакомительного визита в Мурманский колледж экономики и информационных технологий.

МКЭиИТ – наследник Мурманского техникума механизации учёта, созданного более 40 лет назад, в 1977 году. Сегодня в колледже по трём основным направлениям (информационные технологии, экономика и сфера услуг) обучается тысяча студентов, среди которых – будущие программисты и системные администраторы, повара и работники общепита, банковские служащие и бухгалтеры.

По словам губернатора, решение лично посетить колледж было продиктовано ведущей ролью системы среднего специального образования в развитии экономики Мурманской области на сегодняшний день.

«Мурманская область активно развивается. У нас созданы за прошлый год уникальные налоговые режимы, которые радикально повысили экономическую активность. Увеличивается объём инвестиций, появляется всё больше резидентов, которые приносят сюда самые современные технологии. Главная проблема – это подготовка кадров, - подчеркнул Андрей Чибис, – мы часто слышим, что создаются новые рабочие места, но там мало жителей Мурманской области. Наша задача – чтобы наши молодые ребята учились здесь и шли туда на работу».

Обновление материально-технической базы системы среднего профессионального образования региона, естественно, коснулось и МКЭиИТ. На сегодняшний день в колледже оборудованы 15 компьютерных классов, работают 14 серверов, используются 350 персональных компьютеров и 6 интерактивных досок.

Последнее новшество – недавно открытая лаборатория дистанционного обучения. К уроку, проводящемуся в ней, могут подключиться несколько сотен пользователей. На экран выводится не только информация с компьютера, но и, например, изображение с электронного микроскопа, что незаменимо в преподавании биологии.

МКЭиИТ – колледж с полностью внедрённой доступной средой для инвалидов. В студенческой библиотеке установлен специальный принтер для распечатки тактильных текстов, набранных шрифтом Брайля. Колледж является основной площадкой регионального этапа «Абилимпикс» – конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам экскурсии Андрей Чибис обсудил с руководством колледжа направления дальнейшего развития учреждения.

«Среднее специальное образование – один из приоритетов нашего развития и на предмет оснащения современным оборудованием, обеспечения преподавателями, способными научить, и, конечно, на предмет подбора специальностей – чему и кого мы учим. Главная задача – совместить запросы экономики и промышленности с образовательными стандартами. Мы тратим большие средства на переоснащение наших колледжей, чтобы готовить специалистов, способных найти себе хорошую работу на территории Мурманской области», – подытожил губернатор.

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