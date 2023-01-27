В Мурманском колледже искусств пройдёт гала-концерт лауреатов разных лет Открытого конкурса инструментальной музыки имени М. Гаджиева

В 2022 году музыкальный конкурс, который носит имя Героя Советского Союза Магомета Гаджиева, состоялся вот уже в двадцатый раз. На протяжении этих лет Детская школа искусств города Гаджиево радушно встречала юных музыкантов, решивших принять участие в этом творческом состязании. Поддержку конкурсу в минвушем году оказал Президенский фонд культурных инициатив в рамках проекта «Музыка. Родина. Память».

За историю проведения конкурса выросло его значение: для кого-то из юных музыкантов он стал стартовой площадкой в развитии исполнительского мастерства и творческой индивидуальности.

Как пишет vk.com/murmanculture, 28 января в 15.00 в малом зале колледжа выступят те, для кого музыка стала профессиональной стезей, неотъемлемой частью жизни. Преподаватели и учащиеся музыкальных школ и школ искусств, артисты творческих коллективов, педагоги и студенты Мурманского колледжа искусств – вот неполный перечень путей самореализации обладателей гран-при и лауреатов конкурса.

Организатор концерт - Детская школа искусств города Гаджиево. Вход свободный.