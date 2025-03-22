В Мурманском колледже искусств состоится концерт «Юбилей в кругу друзей»

Он посвящён 50-летию известного заполярного музыканта Андрея Скороходова.

Андрей Скороходов — один из ведущих музыкантов региона, создатель и руководитель оркестра «Баренц-камерата», преподаватель колледжа искусств, солист Мурманской областной филармонии и артист ансамбля «Серенада».

В программе концерта прозвучат популярные классические произведения и малоизвестные эстрадные композиции. Участие в мероприятии примут друзья и коллеги юбиляра, с которыми его связывает многолетний творческий союз, а также студенты и выпускники специальности «Музыкальное искусство эстрады».

Концерт состоится 22 марта в 18.00. Он станет ярким событием для всех ценителей классической музыки и подчеркнёт значительный вклад Андрея Скороходова в развитие культуры Мурманской области.

Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282549%2F36afd027d15a7ed97b