В Мурманском колледже искусств состоится конкурс по сольфеджио «Музыкальный эрудит»

20 февраля в Мурманском колледже искусств пройдет V региональный конкурс учащихся детских школ искусств по сольфеджио «Музыкальный эрудит». Тема конкурса – «Развитие гармонического слуха в творческих заданиях».

Участников ждёт два тура испытаний: письменный и устный. Ребятам предстоит написать музыкальный диктант, исполнить мелодию с собственным аккомпанементом, ответить на теоретические вопросы по курсу сольфеджио. Задания определены программой сольфеджио.

За звание лучшего в области музыкальной теории поборются 11 воспитанников детских школ искусств Мурманска, Североморска, Колы и Кандалакши в возрасте от 14 до 17 лет, которые стали победителями в своем муниципалитете.

Как сообщает региональное Министерство культуры, оценивать юных музыкантов будет профессиональное жюри из преподавателей колледжа искусств: преподаватель специальности «Теория музыки» Елена Воробьёва (председатель жюри), председатель предметно-цикловой комиссии «Теория музыки», кандидат педагогических наук, заслуженный работник культуры РФ Ольга Павлова; преподаватель специальности «Теория музыки» Мария Калимова.

Конкурс проводится один раз в три года. Это единственный конкурс регионального уровня для обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства по теоретическим дисциплинам.