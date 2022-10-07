В Мурманском колледже искусств состоится творческая встреча с уникальным ансамблем баянистов

8 октября в 12 часов учреждение приглашает учащихся детских школ искусств, студентов и преподавателей на творческую встречу с музыкантами из Москвы, творческим коллективом «Русский тембр».

В малом зале Мурманского колледжа искусств музыканты поделятся своим мастерством, опытом, ответят на вопросы, расскажут об уникальных инструментах, на которых играют.

В этот же день в Мурманской областной филармонии состоится концерт коллектива в рамках фестиваля «Мелодии Арктики», который начнётся в 18.00.

Фото: https://gov-murman.ru