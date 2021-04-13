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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.21 17:45

В Мурманском колледже искусств состоялся VII региональный конкурс сольного исполнительства на народных инструментах «Народные истоки»

Свои видеоработы представили 66 учащихся школ искусств в возрасте от 10 до 24 лет из Мурманска, Североморска, Заполярного, Апатит, Кандалакши, Колы, Заозерска, посёлков Никель, Сафоново и Кильдинстрой. Молодые музыканты выступили в пяти номинациях: баян, аккордеон, домра, балалайка, классическая гитара.

«Можно назвать подготовку к этому конкурсу рабочей обстановкой. Благо хорошо, что совпало с программой, которую мы готовим к сдаче государственного экзамена. Это первый конкурс, в котором я сольно стал обладателем Гран-При», - поделился впечатлениями студент 4-го курса Мурманского колледжа искусств Глинский Сергей.

«Достойный уровень показали ребята. Конечно, дистанционный формат конкурса совсем не показатель, но общая картина подготовки участников конкурса находится на достаточно хорошем уровне, что говорит об их профессионализме и плодотворной работе. Для меня, как для члена жюри, очень важно, что есть ребята, которые играют и, знаете, играют серьёзные произведения. Недостатки, конечно, бывают, без них никуда и у каждого участника они разные, но есть то, что всех их объединяет – талант!», - поделился мнением председатель жюри, заслуженный работник культуры РФ Бедняк Виктор Иванович.

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