В Мурманском колледже искусств в декабре состоятся заключительные мастер-классы 2023 года

В декабре в рамках соглашения Министерства культуры Мурманской области и Образовательного центра «Юрий Башмет - молодым дарованиям России» в Мурманске состоится завершающая серия мастер-классов по классу фортепиано и саксофона.

2 декабря в малом зале Мурманского колледжа искусств состоится сольный концерт маэстро Рувима Островского из сочинений Франца Шуберта. А 3 и 4 декабря пройдут мастер-классы кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств Республики Карелия, профессора кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Рувима Ароновича Островского.

9 и 10 декабря в колледже пройдут мастер-классы по классу саксофона старшего преподавателя Российской академии музыки имени Гнесиных Леонида Борисовича Друтина.

Организаторами заключительных мастер-классов в 2023 году выступают Русское концертное агентство в содружестве с отделом по развитию художественного образования Мурманского колледжа искусств.

Фото: https://vk.com/murmanskcollegeofarts?z=photo-172931045_457247814%2Fwall-172931045_10259