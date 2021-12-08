В мурманском Ледовом дворце появится новая система видеосудейства для хоккея

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил торги для нужд регионального Министерства спорта по поставке и установке специализированного оборудования для организации соревнований по хоккею: системы «Видеогол», системы судейства, хронометража и отображения игровой информации.

Торги на поставку оборудования проходили в виде электронного аукциона, победителем которого стала компания из Санкт-Петербурга – ООО «ОКНО-ТВ Северо-Запад».

С компанией заключён государственный контракт на сумму 7,8 миллиона рублей.

Закупаемое оборудование будет установлено в мурманском Ледовом дворце, расположенном на улице Челюскинцев, 2а.

Комплекс включает в себя систему видеосудейства для хоккея с шайбой, различные судейские видеокамеры, судейские пульты с контроллером хронометрожа, генератор сигнала сирены, компьютер для формирования графики и многое другое.

Помимо этого, в раздевалках будут установлены табло вызова (табло обратного отсчёта времени перерыва) со встроенным устройством подачи звукового сигнала, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.