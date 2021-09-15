Новые резиденты Арктической зоны РФ от Мурманской области откроют производство мебели и творческое пространствоБанк России и ЦУР Мурманской области начинают совместную работу по противодействию кибермошенничеству
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.09.21 14:30

В мурманском Ледовом дворце состоялась презентация молодёжного хоккейного клуба «Арктика»

В мурманском Ледовом дворце в праздничной обстановке прошла презентация молодёжного хоккейного клуба «Арктика».

Команда создана по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и в сезоне 2021-21 годов примет участие в играх Национальной молодёжной хоккейной лиги.

Главным тренером клуба стал хабаровчанин Александр Юньков, участник девяти игровых сезонов Континентальной хоккейной лиги, выступавший, в том числе, за московский «Спартак». Среди игроков – талантливые молодые спортсмены из множества городов и регионов нашей страны, от Мурманска и Полярных Зорь до Москвы, Казани, Челябинска, Новосибирска и Владивостока. В этом сезоне им предстоит провести за «Арктику» 20 гостевых и 20 домашних игр в рамках регулярного первенства в конференции «Запад». Первые гостевые матчи с хоккейным клубом «Россошь» «Арктика» проведёт уже в ближайшие выходные - 18-19 сентября.

После театрализованного вступления и торжественного проезда команды спортсменов приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Наконец-то у Мурманской области есть своя молодёжная хоккейная команда! Я всех поздравляю с этим праздником! Очень рассчитываю, что большое количество болельщиков будет приходить на игры нашей команды. Рассчитываю на то, что наши хоккеисты будут уверенно, смело и активно бороться за победу. Ну а мы будем поддерживать наших спортсменов. Ребята, помните – вы представляете Мурманскую область, столицу Арктики. Удачи вам, мы уверены, что вы нас не подведёте!», – сказал глава региона.

Игроков «молодёжки» напутствовал президент областной Федерации хоккея Андрей Нифантьев.

«Вся область этого ждала. В нашем регионе есть команда, которая будет участвовать во всероссийских соревнованиях, в Первенстве молодёжной хоккейной лиги. Только «Арктика», и только победа!», – подчеркнул руководитель федерации.

Заместитель губернатора Елена Дягилева и министр спорта Мурманской области Светлана Наумова вручили игрокам именные майки-джерси. Затем Андрей Чибис совершил символический первый вброс шайбы в игру, а капитан команды Камиль Ахмадуллин «распечатал» ею ворота.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, церемония завершилась гимном России и кругом почёта новой мурманской «молодёжки» по арене Ледового дворца.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Фобия». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России и ЦУР Мурманской области начинают совместную работу по противодействию кибермошенничеству-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 13 копеек, евро – почти на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Андрею Чибису представили интерактивную карту модернизации объектов теплоснабжения в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Росимущество поддержало идею Народного фронта передавать конфискат нуждающимся
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика