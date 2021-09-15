В мурманском Ледовом дворце состоялась презентация молодёжного хоккейного клуба «Арктика»

В мурманском Ледовом дворце в праздничной обстановке прошла презентация молодёжного хоккейного клуба «Арктика».

Команда создана по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и в сезоне 2021-21 годов примет участие в играх Национальной молодёжной хоккейной лиги.

Главным тренером клуба стал хабаровчанин Александр Юньков, участник девяти игровых сезонов Континентальной хоккейной лиги, выступавший, в том числе, за московский «Спартак». Среди игроков – талантливые молодые спортсмены из множества городов и регионов нашей страны, от Мурманска и Полярных Зорь до Москвы, Казани, Челябинска, Новосибирска и Владивостока. В этом сезоне им предстоит провести за «Арктику» 20 гостевых и 20 домашних игр в рамках регулярного первенства в конференции «Запад». Первые гостевые матчи с хоккейным клубом «Россошь» «Арктика» проведёт уже в ближайшие выходные - 18-19 сентября.

После театрализованного вступления и торжественного проезда команды спортсменов приветствовал губернатор Андрей Чибис.

«Наконец-то у Мурманской области есть своя молодёжная хоккейная команда! Я всех поздравляю с этим праздником! Очень рассчитываю, что большое количество болельщиков будет приходить на игры нашей команды. Рассчитываю на то, что наши хоккеисты будут уверенно, смело и активно бороться за победу. Ну а мы будем поддерживать наших спортсменов. Ребята, помните – вы представляете Мурманскую область, столицу Арктики. Удачи вам, мы уверены, что вы нас не подведёте!», – сказал глава региона.

Игроков «молодёжки» напутствовал президент областной Федерации хоккея Андрей Нифантьев.

«Вся область этого ждала. В нашем регионе есть команда, которая будет участвовать во всероссийских соревнованиях, в Первенстве молодёжной хоккейной лиги. Только «Арктика», и только победа!», – подчеркнул руководитель федерации.

Заместитель губернатора Елена Дягилева и министр спорта Мурманской области Светлана Наумова вручили игрокам именные майки-джерси. Затем Андрей Чибис совершил символический первый вброс шайбы в игру, а капитан команды Камиль Ахмадуллин «распечатал» ею ворота.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, церемония завершилась гимном России и кругом почёта новой мурманской «молодёжки» по арене Ледового дворца.