В Мурманском Ледовом Дворце спорта завершилось первенство области по фигурному катанию

На протяжении двух дней в Ледовом Дворце спорта заполярной столицы проходило первенство Мурманской области по фигурному катанию.

В соревнованиях по одиночному катанию участвовало более 20 фигуристов в возрасте от 6 до 12 лет из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Североморска и Кировска. Лучшими в своих разрядах стали Дарья Ефимова, Полина Карпова и Валерия Сербина.

Первенство проводилось для отбора на межрегиональные соревнования юных фигуристов Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, Мурманскую область на соревнованиях в Вологде с 26 по 29 января будут представлять только Полина Карпова и Дарья Ефимова.

Фото: https://gov-murman.ru