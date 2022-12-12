Мурманская область. Арктика (16+)12.12.22 17:15
В Мурманском Ледовом Дворце спорта завершилось первенство области по фигурному катанию
На протяжении двух дней в Ледовом Дворце спорта заполярной столицы проходило первенство Мурманской области по фигурному катанию.
В соревнованиях по одиночному катанию участвовало более 20 фигуристов в возрасте от 6 до 12 лет из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Североморска и Кировска. Лучшими в своих разрядах стали Дарья Ефимова, Полина Карпова и Валерия Сербина.
Первенство проводилось для отбора на межрегиональные соревнования юных фигуристов Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Как сообщает региональное Министерство спорта, Мурманскую область на соревнованиях в Вологде с 26 по 29 января будут представлять только Полина Карпова и Дарья Ефимова.
Фото: https://gov-murman.ru
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