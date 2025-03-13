В мурманском Легкоатлетическом манеже с 14 по 17 марта пройдёт чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА)

В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из девяти регионов Северо-Запада. За медали чемпионата и первенства будут сражаться бойцы ММА из Мурманской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской и Новгородской области, а также из республик Карелия и Коми.

В первый день соревнований, 14 марта, для юных спортсменов состоится мастер-класс, который проведёт многократный чемпион мира по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу Джеффри Монсон.

15 и 16 марта на чемпионате и первенстве СЗФО пройдут предварительные и финальные поединки в различных весовых и возрастных категориях. Торжественная церемония открытия соревнований состоится в мурманском Легкоатлетическом манеже 16 марта. Начало – в 13.00.

Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации, ООО «Союз «ММА» России», Министерство спорта Мурманской области при содействии ГАУМО «Центр спортивной подготовки».

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/