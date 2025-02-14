В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялись чемпионат, первенство и Кубок губернатора Мурманской области по танцевальному спорту

В течение двух дней лучшие танцоры Заполярья соревновались в рамках европейской и латиноамериканской программ, а также в двоеборье.

«Наши состязания традиционно проводятся в Мурманской области, а Кубок губернатора – самый высокий статус региональных мероприятий. И именно танцевальному спорту выпала честь, проводить соревнования подобного уровня. Это грация, красота и эстетика, а за этим всем стоит каждодневный и плодотворный труд спортсменов и их тренеров», – сказала министр спорта Мурманской области Светлана Наумова на церемонии открытия.

Чемпионами Мурманской области в латиноамериканской программе стали Геннадий Таниэль и Каролина Иванова, второе место заняли Руслан Азаров и Дарина Барышкина, третье – у Дмитрия Зотова и Анастасии Резниченко.

В областном первенстве золотые медали в своих возрастных категориях завоевали пары Константин Клименков и Анастасия Нечаева, Артём Сурнин и Таисия Милькова, Алексей Борзый и Алиса Клеянова, а также Владимир Караваев и Елизавета Долгова.

Также состоялся Кубок губернатора Мурманской области по танцевальному спорту, в рамках которого танцоры соревновались по европейской и латиноамериканской программам. Победу на турнире одержали пары Павел Ефимцев и Дарья Иванова, Константин Клименков и Анастасия Нечаева, Елисей Варфоломеев и Ясмина Макулова, Александр Яровой и Екатерина Бреус, Петр Ершов и София Большакова, Владимир Караваев и Елизавета Долгова, Герман Зернов и Василиса Хруцкая, а также Кирилл Курбатов и Александра Смирнова.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Одними из задач которого являются развитие спорта и его уникальных направлений, привлечение к массовому спорту северян, развитие инфраструктуры подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физической культурой и спортом, с целью подержания здорового образа жизни населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/