В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялось первенство Мурманской области по художественной гимнастике

На ковёр вышли спортсменки, которые соревновались как в индивидуальном зачёте, так и в парном, групповом и зачёте «троек».

В индивидуальном многоборье первое место в своих возрастных категориях и спортивных разрядах заняли Арина Бугрова и Елизавета Бутусова, второе – София Соломенникова и Дарья Лихолет, третье – Полина Шкулий и Валерия Юдина.

В парных соревнованиях по многоборью среди юниорок первенство выиграла команда «Версаль» в составе Дарины Ключиковой и Софии Растегаевой, «серебро» завоевала команда «Мерцание» (состав: Юлия Иванова, Ксения Козачук), «бронзу» – команда «Вдохновение» (состав: Ксения Гребнева, Алина Желобецкая). У девочек золотые медали достались команде «Два крыла» в составе Софьи Костоглодовой и Софии Летовальцевой, серебро – у команды «Огоньки» (состав: Мария Архицкая, Анастасия Сорокина).

В зачёте «троек» лучшей стала команда «Омега», которую представляли Алена Шестерова, Елизавета Николаева и Елизавета Вачевских. На вторую ступень пьедестала встала команда «Ария» (состав: Мария Дьяченко, Арина Кузнецова, Виктория Зубович), а на третью – команда «Альфа» (состав: Дарья Герасимчик, Анна Пискун, Дарья Чекурова).

Золотые медали в групповых упражнениях завоевала команда «Забавы» в составе Миланы Болдиной, Алисы Очеретяной, Вероники Лепилиной, Анастасии Балдиной, Дарьи, Ильиной и Дарины Беляевой. Серебряные награды достались команде «Полярная звезда» (состав: Мария Дьяченко, Юлия Ефименко, Виктория Зубович, Арина Кузнецова, Милана Митрофанова), бронзовые – команде «Галактика» (состав: София Соломенникова, Яна Павлушина, Илона Клименко, Ника Кузнецова, Елизавета Шишкова, Ульяна Устинович).

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Одними из задач которого являются развитие спорта и его уникальных направлений, привлечение к массовому спорту северян, развитие инфраструктуры подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физической культурой и спортом, с целью подержания здорового образа жизни населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/