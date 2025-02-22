Мужчины рассказали о том, что хотят и что получают на 23 февраля – «SuperJob»Изворотливые люди: цены на овощи растут – японец стал выращивать их дома, не хватает водителей – в Британии создали мощный грузовой беспилотник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.02.25 11:00

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялось первенство Мурманской области по художественной гимнастике

На ковёр вышли спортсменки, которые соревновались как в индивидуальном зачёте, так и в парном, групповом и зачёте «троек».

В индивидуальном многоборье первое место в своих возрастных категориях и спортивных разрядах заняли Арина Бугрова и Елизавета Бутусова, второе – София Соломенникова и Дарья Лихолет, третье – Полина Шкулий и Валерия Юдина.

В парных соревнованиях по многоборью среди юниорок первенство выиграла команда «Версаль» в составе Дарины Ключиковой и Софии Растегаевой, «серебро» завоевала команда «Мерцание» (состав: Юлия Иванова, Ксения Козачук), «бронзу» – команда «Вдохновение» (состав: Ксения Гребнева, Алина Желобецкая). У девочек золотые медали достались команде «Два крыла» в составе Софьи Костоглодовой и Софии Летовальцевой, серебро – у команды «Огоньки» (состав: Мария Архицкая, Анастасия Сорокина).

В зачёте «троек» лучшей стала команда «Омега», которую представляли Алена Шестерова, Елизавета Николаева и Елизавета Вачевских. На вторую ступень пьедестала встала команда «Ария» (состав: Мария Дьяченко, Арина Кузнецова, Виктория Зубович), а на третью – команда «Альфа» (состав: Дарья Герасимчик, Анна Пискун, Дарья Чекурова).

Золотые медали в групповых упражнениях завоевала команда «Забавы» в составе Миланы Болдиной, Алисы Очеретяной, Вероники Лепилиной, Анастасии Балдиной, Дарьи, Ильиной и Дарины Беляевой. Серебряные награды достались команде «Полярная звезда» (состав: Мария Дьяченко, Юлия Ефименко, Виктория Зубович, Арина Кузнецова, Милана Митрофанова), бронзовые – команде «Галактика» (состав: София Соломенникова, Яна Павлушина, Илона Клименко, Ника Кузнецова, Елизавета Шишкова, Ульяна Устинович).

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка спорта в Мурманской области активно осуществляется в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Одними из задач которого являются развитие спорта и его уникальных направлений, привлечение к массовому спорту северян, развитие инфраструктуры подготовки спортсменов, а также вовлечение жителей региона в занятия физической культурой и спортом, с целью подержания здорового образа жизни населения.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что ждёт самозанятых СЗФО в 2025 году: изменения в законах и рост спроса на них
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире21:30«Чаклун и Румба». Художественный фильм (16+)22:50«Знак беды». Художественный фильм (16+)01:10«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Бюджет на подарки к 23 февраля за год вырос на 11%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар ослаб на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 и 24 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Передача сим-карт третьим лицам будет возможна только после указания информации об этом на портале «Госуслуги»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика