В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялся чемпионат Мурманской области в дисциплине «длинные нарды»
Отличие длинных нард от коротких заключается в начальной расстановке шашек, их движении (в длинных нардах игроки идут в одном направлении, в коротких – навстречу друг к другу), а также в отсутствии сбитых шашек. Чемпионат проводился по швейцарской системе.
По итогам соревнований чемпионом Мурманской области стал Эльчин Абдулаев. Серебряную медаль завоевал Роман Горский, бронзовую – самый возрастной участник соревнований, 76-летний Алик Гаджиев.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553064/#&gid=1&pid=3
