Мурманская область. Арктика (16+)14.02.25 19:30
В мурманском Легкоатлетическом манеже состоятся чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ушу
В борьбу за медали соревнований вступят порядка 180 спортсменов.
В столицу Заполярья приедут участники окружных чемпионата и первенства из Ленинградской и Вологодской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. За награды также будут бороться члены сборной Мурманской области.
В первый день соревнований, 15 февраля состоятся предварительные бои в дисциплине саньда, а 16 февраля запланированы полуфинальные и финальные поединки. Торжественное открытие чемпионата и первенства СЗФО состоится 15 февраля в 14.00.
Организаторами соревнований являются Федерация ушу России, Министерство спорта Мурманской области и «Центр спортивной подготовки».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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