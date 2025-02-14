В мурманском Легкоатлетическом манеже состоятся чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по ушу

В борьбу за медали соревнований вступят порядка 180 спортсменов.

В столицу Заполярья приедут участники окружных чемпионата и первенства из Ленинградской и Вологодской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга. За награды также будут бороться члены сборной Мурманской области.

В первый день соревнований, 15 февраля состоятся предварительные бои в дисциплине саньда, а 16 февраля запланированы полуфинальные и финальные поединки. Торжественное открытие чемпионата и первенства СЗФО состоится 15 февраля в 14.00.

Организаторами соревнований являются Федерация ушу России, Министерство спорта Мурманской области и «Центр спортивной подготовки».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/