В Мурманском легкоатлетическом манеже вручили знаки отличия ГТО

В легкоатлетическом манеже Мурманска состоялась торжественная церемония награждения знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Поздравить спортсменов и вручить им заслуженные знаки пришли глава регионального министерства спорта Светлана Наумова и посол ГТО Мурманской области, серебряный призёр Олимпийских игр, депутат областной Думы Лариса Круглова.

«Комплекс ГТО – это важное направление в нашей стране и мне очень приятно, что ежегодно около 2000 человек принимают участие в сдаче норм ГТО и получают значки различного достоинства» - подчеркнула Светлана Наумова.

Лариса Круглова отметила, что получение знака ГТО – это борьба над самим собой, и пожелала участникам не останавливаться на достигнутом.

Знаки отличия, а также удостоверения к ним вручены 50 жителям Мурманской области c I по IX ступень комплекса (с 9 до 53 лет), показавшим высокий уровень физической подготовленности при выполнении нормативов. Среди награждённых – школьники, гимназисты и кадеты региона, студенты Мурманского арктического государственного университета, обучающиеся Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота, Мурманского индустриального колледжа, Мурманского педагогического колледжа, Мурманского медицинского колледжа, а также волонтёр Мурманского регионального отделения «Российский Красный Крест», участник коллектива народного творчества ансамбль танца «Радость» и сотрудник Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт».

Как сообщает региональное Министерство спорта, большинство значкистов – победители и призеры областных, межрегиональных и всероссийских соревнований. Многие из них имеют спортивные разряды по различным видам спорта: борьба самбо, дзюдо, плавание, фитнес-аэробика, горные лыжи, волейбол, бокс и рукопашный бой. Кроме того, один участник имеет спортивное государственное звание «Мастер спорта России» по спортивной акробатике.

Наряду со знаками отличия спортсменам вручили сувенирную продукцию с логотипом Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/