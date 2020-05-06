В мурманском магазине в очередной раз нашли незаконную алкогольную продукцию

В УМВД России по Мурманской области поступила информация о нарушении законодательства при реализации алкогольной продукции в одном из магазинов Октябрьского района города Мурманска. Сотрудниками полиции при участии коллег из Управления по лицензированию Мурманской области был осуществлён выезд на указанный в обращении адрес.

В ходе проверки полицейскими установлен факт нахождения в обороте алкогольной продукции при отсутствии соответствующей лицензии, а также документов, подтверждающих легальность производства и оборота спиртосодержащей продукции.

По данным фактам в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего незаконную деятельность, возбуждены административные производства по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов) и части 3 статьи 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии).

Предпринимателю может грозить штраф до 1 миллиона рублей.

Из незаконного оборота изъято 160 единиц алкогольной продукции общим объёмом свыше 100 литров . Изъятый алкоголь помещён на временное хранение до решения суда как вещественное доказательство.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, ранее организатор незаконной торговли неоднократно привлекался к ответственности за нарушения действующего алкогольного законодательства. В настоящий момент составленные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.