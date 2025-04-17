В Мурманском медицинском колледже обновили актовый зал

Улучшение условий для обучения и проживания студентов, получающих среднее профессиональное образование, – один из приоритетов регионального стратегического плана «На Севере – жить!». По поручению губернатора на капитальный ремонт актового зала Мурманского медицинского колледжа из областного бюджета направлено более 16 млн рублей.

В помещении полностью заменили оконные блоки, электропроводку, напольное покрытие, обновили стены и потолок, закупили новую мебель и современное оборудование. В новом зале колледжа будут проводить лекции, семинары, конференции, художественные и культурные мероприятия.

В 2026 году работы по обновлению ММК продолжатся в рамках президентской программы капитального ремонта, отмечает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/