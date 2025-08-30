В Мурманском медицинском колледже открыли комнату для пребывания детей из студенческих семей, в которой на время занятий могут оставить своих малышей воспитанники учреждения. 28 августа пространство посетил губернатор Андрей Чибис перед традиционным августовским совещанием педагогических работников.

Глава региона отметил, что это пилотное пространство, которое создано в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» плана «На Севере – жить!».

«Теперь мамы-студентки могут спокойно учиться, не переживая за своих малышей. Дети находятся под надёжным присмотром профессиональных воспитателей. Пространство создали с заботой о самых маленьких, здесь есть всё необходимое – пеленальный столик, уголки для игр и отдыха», – сказал Андрей Чибис.

Новое детское пространство наполнено игрушками и развивающими материалами, чтобы здесь было интересно и годовалому малышу, и десятилетнему школьнику. Присмотр и уход за детьми будет осуществлять профессиональный работник. Также на базе комнаты будут проходить практику студенты педагогического колледжа. Планируется проведение различных мастер классов. Одновременно в группе может находиться до 8 детей, а время пребывания ограничено 4 часами – этого достаточно, чтобы посетить пары или сдать экзамен. Комната будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

Отметим, на создание пространства направлено 1,2 млн рублей из внебюджетных источников. До конца декабря такая же комната будет создана в Мурманском арктическом университете в рамках всероссийского проекта «Помоги маме учиться», а до 2030 года стоит задача создать такие пространства в каждом колледже.

В Мурманской области в рамках губернаторского проекта «На Севере – малыш» плана «На Севере – жить!» также функционирует 10 ясельных групп для детей с 2-х месяцев. С нового учебного года в регионе будет работать 125 групп для детей раннего возраста (до трёх лет). С начала этого учебного года в Мурманске начнет работу круглосуточная группа в детском саду №87. Также с 1 сентября в детском саду №123 Мурманска начинает работу гувернерская служба для кратковременного пребывания детей без прикрепления к детскому саду.

Перед совещанием губернатор также осмотрел ряд презентационных площадок, которые работали в медколледже в рамках совещания педагогических работников. Одна из них была посвящена проекту «Арктическое меню», предусматривающему внедрение в рацион обучающихся блюд из северных продуктов. Проект реализуется в образовательных организациях региона по плану «На Севере – жить!» и охватывает 100% школ.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на площадке «Кадры для Арктики» были представлены возможности и перспективы трудоустройства, в том числе в рамках регионального проекта «Курс на Север». Детские молодёжные движения России презентовали на площадке «В авангарде детства». Центры «Авангард» и «Воин» представили площадку «Юные патриоты России». О возможностях получения среднего и высшего образования рассказывали на стенде «Образование. Наука. Профессия».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552486/#&gid=1&pid=6