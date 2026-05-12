В Мурманском медицинском колледже состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню медицинской сестры

В рамках мероприятия подвели итоги регионального конкурса профессионального мастерства среди специалистов среднего медицинского звена. В этом году за звание лучших боролись 42 участника — медицинские сёстры и медбратья из учреждений здравоохранения региона.

Глава региона поблагодарил медицинских работников за преданность профессии, высокий уровень ответственности и ежедневный труд.

«История нашего региона — это летопись подвига. В годы Великой Отечественной войны военные медики совершили невозможное, возвращая в строй раненых бойцов. И сегодня наши врачи, медсёстры и медбратья продолжают этот путь, работая в том числе в зоне специальной военной операции. Ваш профессионализм, стойкость и верность призванию — это главный ресурс системы здравоохранения и основа сохранения здоровья северян», — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что в Мурманской области продолжается системная работа по развитию медицинского образования и привлечению кадров в сферу здравоохранения. В регионе реализуются проект «Профессионалитет» и образовательный кластер «Медицина на Мурмане», действует система целевого обучения и дополнительной поддержки студентов.

В ходе церемонии Андрей Чибис вручил Почётные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма губернатора Мурманской области лучшим представителям профессии, а также наградил победителей конкурса «Лучшая медицинская сестра в педиатрии Мурманской области».

Торжественное мероприятие объединило студентов, преподавателей, представителей медицинского сообщества и ветеранов отрасли. Для гостей также подготовили творческие номера в исполнении студентов колледжа.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, День медицинской сестры ежегодно объединяет специалистов, для которых забота о здоровье и жизни людей стала настоящим призванием.

