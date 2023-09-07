В Мурманском медицинском колледже впервые открыт ускоренный курс профессиональной подготовки для младшего медицинского персонала. Профессиональное обучение по специальности «Сестринское дело» для младшего медицинского персонала из числа работников медучреждений пройдут 50 сотрудников на базе Мурманского медицинского колледжа.

«Ускоренный очно-заочный курс обучения для наших специалистов инициирован министерством здравоохранения Мурманской области с целью восполнения в регионе дефицита среднего медицинского персонала. Срок обучения составит 1 год 10 месяцев и проводиться оно будет без отрыва от основной работы. Помимо теории, практическое обучение пройдёт на базе ведущих медицинских организаций Мурманска и Колы под наставничеством более опытных коллег», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, площадками для практики станут Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина, Мурманский областной клинический многопрофильный центр и Кольская центральная районная больница.

На следующий год планируется открыть курс по сокращенной программе в форме очно-заочного обучения для младшего медицинского персонала учреждений здравоохранения центральной и южной части области на базе Кольского медицинского колледжа в Апатитах.

Фото: https://gov-murman.ru