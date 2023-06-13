В Мурманском международном лицее откроется «Атомкласс» при поддержке филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск

В администрации города Мурманска прошло совещание по развитию сети «Атомклассов» проекта «Школа Росатома» при участии филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск и руководителя проекта «Школа Росатома». В ходе встречи стороны обсудили брендирование пространства, оборудование техническими средствами. Открытие «Атомкласса» планируется в октябре 2023 года.

В рамках конкурса на обустройство предметно-пространственной среды в учебном заведении приняли пять образовательных организаций. В рамках отбора была проведена оценка событийной включенности школ, образовательных результатов учащихся и ряда других критериев. Победителем стал Мурманский международный лицей.

«Замысел программы предметно-пространственной среды «Атомклассов» заключается в поддержке и развитии естественнонаучного и математического образования в школе за счёт создания современных условий для реализации углубленных учебных программ. Такая практика трансформации образовательной среды доказала свою эффективность. В будущем полученное учащимися образование поможет сделать правильный карьерный выбор», - подчеркнул заместитель генерального директора - директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

Как отметил научный руководитель проекта «Школа Росатома» Роман Селюков, «Атомкласс» будет оснащён мобильным демонстрационным оборудованием и вариантами лабораторных и демонстрационных комплексов по предметам, также будет оборудовано клубное пространство. Образовательная среда позволит организовать работу не менее 50 человек одновременно, вся мебель мобильна, трансформируема и многофункциональна.

Такие условия позволят школьникам реализовать естественнонаучные проекты, повысит качество образования и простимулирует на участие в олимпиадах и крупных образовательных проектах страны.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.