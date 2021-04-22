В Мурманском международном лицее появится новый актовый зал

Вчера глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил Мурманский международный лицей, где познакомился с презентацией плана по реконструкции имеющегося актового зала. План разработали учащиеся в рамках проекта «Arctic school».

Изменения, которые предлагаются в плане, позволят сделать актовый зал более комфортным для проведения мероприятий. Учащиеся считают необходимым провести в помещение скоростной интернет, заменить старое остекление, построить новую сцену, а также обеспечить возможностью в достаточной мере затемнять окна для показа обучающих материалов с помощью проектора.

– Главная цель предлагаемых лицеистами изменений – это сделать актовый зал многофункциональным, подходящим для любых образовательных мероприятий, – рассказал Евгений Никора. – Я считаю, что такие проекты обязательно нужно поддерживать. На мой взгляд, ученикам лицея будет приятно осознавать, что в новом интерьере заложены их идеи. В будущем это можно воспринимать как своего рода достижение, которым по праву можно гордиться.

Кроме технических усовершенствований ученики разработали и ряд дизайнерских решений, таких как цветовое оформление зала и сцены, расстановка мобильной мебели. Также в проекте отдельное внимание уделяется маломобильным учащимся. Так, например, дверной проём в помещении планируется сделать не менее 1,2 метра, а порог будет оборудован пандусом с уклоном в 20 градусов.