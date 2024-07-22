В Мурманском международном лицее продолжаются ремонтные работы

К 1 сентября в рамках реализации программы «На Севере — твой проект», инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, здесь отремонтируют актовый зал.

В настоящее время выполнена отделка стен, пола, сцены, установлены подвесной потолок и дверные блоки, заменены системы электроснабжения и отопления. В аппаратной производится косметический ремонт. Помещения готовятся к установке нового оборудования.

Как сообщает администрация города Мурманска, лицей уже не первый год участвует в различных проектах в рамках плана «На Севере – Жить!». В рамках проекта «Арктическая школа» отремонтирован танцевальный зал и приобретено оборудование. По программе «Тёплое окно» выполнены работы по комплексной замене оконных блоков.

В предыдущие годы были выполнены работы по ремонту кровли здания, потолка в большом спортивном зале, полов в кабинетах, 4-х кабинетов для начальной школы, туалетов, спортивного зала с раздевалками, душевыми и туалетами. В рамках проекта «Школа «Росатома» выполнен ремонт помещений.

Благодаря региональному проекту «Уникум» в ММЛ созданы оборудованные центры олимпиадной подготовки по физике, информатике, биологии и химии. Проект реализован в рамках плана «На Севере — Жить!».

Сбор предложений в программу «На Севере — твой проект» на следующий год продлится по 30 июля. Подать заявку можно на портале «Наш Север». Онлайн-голосование за представленные инициативы стартует 10 августа.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28133&page=1