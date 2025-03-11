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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.25 16:15

В Мурманском морском биологическом институте Российской академии наук прошли торжества, посвящённые 90-летию со дня его основания

В юбилейном собрании учёного совета института, помимо его членов, приняли участие почётные гости: бывший научный руководитель ММБИ, ныне заместитель президента РАН академик Геннадий Матишов, первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Мурманский морской биологический институт РАН» официально отсчитывает свою летопись с момента создания в 1935 году в поселке Дальние Зеленцы Мурманской биологической станции Академии наук СССР. Однако на деле история института уходит своими корнями в 80-е годы XIX века, когда на Соловецких островах Белого моря и в Александровске (ныне город Полярный) появились первые в России морские научные биостанции. В Мурманск из Дальних Зеленцов ММБИ перебазировался в 1989 году, однако станция на берегу Баренцева моря по-прежнему действует. Кроме нее, биостанции института работают в Кольском заливе (Североморская станция), на островах архипелагов Земля Франца-Иосифа и Шпицберген.

Основные задачи ММБИ – наблюдение за процессами, происходящими в био- и геосфере Арктики, мониторинг трасс Северного морского пути, прогнозирование океанологических процессов, инженерно-экологическое обоснование промышленных проектов по освоению морских ресурсов.

Коллектив учреждения поздравил председатель регионального парламента Сергей Дубовой и вице-спикер Мурманской областной Думы Геннадий Степахно.

Сергей Дубовой отметил, что история ММБИ – это во многом летопись северной российской науки, история освоения и изучения арктических морей, годы напряжённого труда многих поколений учёных–первооткрывателей:

– Сегодня ММБИ – это безупречная репутация и мировое признание, кузница квалифицированных исследователей северных морей. Институт стал не только ведущим академическим центром океанографии и арктических экосистем, но и во многом – гарантом сохранности богатейшего морского биологического разнообразия Арктики. Особые слова признательности – ветеранам за энтузиазм и преданность любимому делу. Именно на них равняются молодые коллеги, которые уже сегодня пишут новые страницы истории института. За минувшие 90 лет ММБИ прошел проверку на прочность. Уверен, впереди многие годы научного поиска, исследований и невероятных открытий.

Парламентарий поблагодарил сотрудников института за служение науке, за то, что сохранили творческий потенциал института и продолжают трудиться на благо Мурманской области и всей России. Он вручил Почётные грамоты старшему научному сотруднику лаборатории планктона Марине Герасимовой и научному сотруднику лаборатории планктона Татьяне Ишкуловой.

Геннадий Степахно также отметил большой вклад института в развитие фундаментальной науки, практические исследования Арктики и вручил Благодарственные письма областной Думы.

В завершение парламентарии пожелали радости новых достижений и открытий, крепкого здоровья и благополучия.

Первый заместитель главы города Мурманска Иван Лебедев вручил ряду научных и административных работников института почётные грамоты и благодарственные письма главы города Мурманска.

Продолжением торжественной части собрания стала деловая, на которой сотрудники лабораторий ММБИ поделились с коллегами результатами своих исследований последних лет.

12 марта юбилейные мероприятия завершит 43-я Конференция молодых учёных ММБИ РАН.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32079/

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