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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.22 15:00

В Мурманском морском порту прошёл конкурс «Суперпапа», который был приурочен к празднованию Дня отца

Принять участие в нём могли сотрудники вместе со своими детьми в нескольких номинациях: фотография, видеооткрытка и «Папа глазами ребенка», где дети могли прочитать стих, нарисовать открытку, придумать танец или слепить поделку. Организатором конкурса выступил молодёжный совет АО «ММТП».

«Не секрет, что большинство сотрудников Мурманского морского торгового порта – это мужчины. Поэтому очень хотелось, чтобы они раскрылись не только как добросовестные работники, но и как замечательные папы. В результате мы получили столько потрясающих работ, что сделать выбор было очень сложно. Оказывается, у нас трудятся настоящие суперпапы!», - рассказала председатель молодёжного совета АО «ММТП» Влада Демченко.

Как сообщает пресс-служба ММТП, места были распределены следующим образом:

фотоконкурс

1 место - Ряме Денис Андреевич;

2 место - Вилков Эдуард Николаевич;

2 место - Штокало Сергей Сергеевич;

3 место – Мозговой Роман Евгеньевич;

3 место – Сусленков Иван Николаевич;

Приз зрительских симпатий - Терещенко Максим Федорович;

видеоконкурс

1 место - Сидоров Алексей Викторович;

2 место – Смирнов Петр Николаевич;

3 место – Ильин Дмитрий Викторович;

папа глазами ребёнка

1 место - Кочетков Андрей Федорович;

2 место – Самохвалов Антон Сергеевич;

3 место – Еремеев Александр Владимирович;

3 место - Стробыкин Владимир Олегович.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250366%2Falbum-149919532_288037335

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