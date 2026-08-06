В Мурманском морском рыбном порту началось строительство логистического комплекса ГК «Русский краб»

Реализовывать проект будет ООО «СЗ-Краб», резидент Арктической зоны РФ в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Планом предусмотрено создание холодильного терминала, площадки для рефрижераторных контейнеров и специализированной системы бассейнов для передержки живого краба.

Реализация комплекса направлена на консолидацию грузопотоков компании, сохранение качества биоресурсов и наращивание экспортных поставок.

— Строительство логистического комплекса ГК «Русский краб» — яркое подтверждение растущей инвестиционной привлекательности Мурманской области в сфере морской логистики и переработки биоресурсов. Благодаря преференциальным режимам регион предлагает бизнесу понятные условия, развитую портовую инфраструктуру и выгодное географическое положение, позволяющее эффективно выстраивать поставки на внутренние и внешние рынки. Каждый такой проект не только усиливает отраслевой потенциал Заполярья, но и создаёт новые рабочие места, расширяет налоговую базу и укрепляет позиции региона как ключевого узла арктической экономики. Мы продолжим поддерживать инвесторов, обеспечивая сопровождение проектов и развитие необходимой инфраструктуры, — отметила заместитель губернатора — министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

— Новый инвестиционный проект строительства логистического комплекса в мурманском порту — это часть инвестиционной программы по развитию рыбной отрасли не только в регионе, но и с перспективой масштабирования его продукции по всей стране, возможности налаживания экспортных поставок. Это укрепит и усилит позиции Мурманска сфере рыбной ловли, ее хранения и транспортировки и будет способствовать улучшению экономических показателей региона и наращиванию его инвестиционной привлекательности, — прокомментировал директор КРДВ Мурманск Александр Шутов.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, проект является частью широкой инвестиционной программы ГК «Русский краб»: в сентябре 2025 года на X Восточном экономическом форуме компания заявила о планах строительства трёх краболовных судов и логистического комплекса с инфраструктурой для хранения, перегруза и транспортировки морепродуктов, добытых в Северном рыбохозяйственном бассейне.

Фото (ГК «Русский краб»): https://gov-murman.ru/info/news/572221/#&gid=1&pid=1