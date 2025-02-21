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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.25 11:30

В Мурманском морском рыбном порту планируют построить автоматизированный комплекс по хранению до 15 тысяч тонн продукции

В Мурманском морском рыбном порту (ММРП) планируется создать высокотехнологичный автоматизированный комплекс с возможностью единовременного хранения до 15 тысяч тонн мороженной продукции.

Сейчас строительство находится на предпроектной стадии, сообщается в телеграм-канале Росрыболовства.

Кроме того, прорабатывается вопрос приобретения и эксплуатации плавпричалов для организации межрейсовой стоянки большего количества судов рыбопромыслового флота. Начаты проектно-изыскательские работы по созданию судоремонтного кластера в рамках договора между АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), правительством Мурманской области и АО «ММРП».

«После перехода в государственное управление Мурманский морской рыбный порт достиг рекордных показателей по грузообороту. В 2024 году достигнут лучший результат по общему грузообороту за последние 18 лет — 418,2 тысячи тонн. Перевалка рыбопродукции составила 278,2 тысячи тонн — это наиболее высокий показатель с 2010 года. Для достижения этих результатов после перехода порта в государственное управление в 2023 году была начата модернизация объекта. Приобретены 7 новых погрузчиков, экскаватор и другая техника, ведется монтаж 3 новых портальных кранов», — сказано в сообщении.

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