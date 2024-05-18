В Мурманском морском рыбном порту по мультимодальному маршруту готовится к отправке вторая партия груза

Напомним, в конце марта был дан старт новому мультимодальному маршруту, в рамках которого был загружен и отправлен железнодорожный состав с рефконтейнерами со свежемороженым крабом опилио Северного бассейна. Около 418 тонн свежемороженого краба направлены из Мурманска в Пусан через Владивосток.

АО «ММРП» продолжает работать в этом новом перспективном направлении вместе с партнёрами «Антей Север» и «Дальрефтранс», осуществляя в эти дни загрузку второй партии груза. На этот раз будет отправлено 25 рефконтейнеров с общим грузом более 340 тонн на Дальний Восток.

«А следующая отправка ожидается уже в конце июня. Совместно с нашими партнёрами, мы уверенно двигаемся к созданию регулярного грузового железнодорожного сообщения из Мурманска во Владивосток», - отмечает пресс-служба АО «ММРП».

Фото: https://mmrp.ru/news/70/v-rybnom-portu-po-multimodalnomu-marshrutu-gotovitsya-k-otpravke-vtoraya-partiya-gruza/