В Мурманском морском рыбном порту продолжает развиваться экскурсионное направление

Морские просторы и промышленную романтику ощутили на себе ученики 9-го класса МБОУ СОШ №31 имени Л.В. Журина. Зимний закат, работа портальных кранов и настоящая арктическая стужа – всё это создало особенную атмосферу погружения в мир промысла, перевалки и логистики.

Во время прогулки дети узнали немало занимательных фактов, например, что ранее в порту располагалась собственная конюшня. Особенное удовольствие подросткам доставило исследование всей причальной линии Южного района, фотосессии с объектами инфраструктуры, посещение портовых холодильников, возможность посидеть за рулем погрузчика и знакомство с рабочим процессом в депо порта.

Такая экскурсия оставляет неизгладимый след в сердце, помогает осознать значимость профессий работников порта и воспитывает чувство гордости за свою малую родину.

- Проводя экскурсии для школьников, мы пытаемся достичь эффекта «новые знания и яркие эмоции», ведь увидеть своими глазами огромный механизм управления экономическими связями страны через конкретное предприятие – лучший способ проникнуться любовью к своему городу и профессии», - считает Юлия Тельпова, руководитель службы по управлению проектами АО «ММРП».

Фото (АО «ММРП»): https://mmrp.ru/news/70/ekskursiya-kak-khoroshaya-kniga-dolzhna-budit-voobrazhenie-/