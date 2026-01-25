В Мурманском морском рыбном порту состоялась очередная познавательная экскурсия для школьников

В экскурсии в историю и мир профессий рыбного порта в конце недели приняли участие учащиеся 9 класса школы №31 имени Л.В. Журина г.Мурманск.

Ребята познакомились с историей порта, особенностями профессиональной деятельности и востребованными профессиями отрасли. Узнали о ключевых профессиях в рыбном порту, таких как стивидор, тальман и докер-механизатор.

Экскурсантам рассказали о возможностях профессионального образования, местах подготовки кадров, в том числе в учебном центре порта и перспективах карьерного роста в сфере морских перевозок.

АО «ММРП» активно развивает экскурсионное направление и приглашает новые группы учащихся познакомиться с увлекательной историей и жизнью крупнейшего арктического рыбного порта России.

Фото (АО «ММРП»): https://mmrp.ru/news/70/ekskursiya-v-istoriyu-i-mir-professiy-rybnogo-porta/