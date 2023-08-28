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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.23 17:35

В Мурманском морском рыбном порту ведётся работа по возврату профильных активов

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 10.10.2022 по делу №А42-7217/2021 100% акций АО «Мурманский морской рыбный порт» взысканы в доход Российской Федерации, так как группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, был установлен контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

«Сейчас перед руководством порта стоит много задач и проблем, требующих решения. Одна из самых острых состоит в том, что в последние 7 лет порт потерял большое количество своих активов и в настоящее время необходимо вернуть их обратно», - отмечает Александр Сергеевич Громов, генеральный директор АО «ММРП».

На данный момент, в производстве Арбитражного суда Мурманской области находится дело №А42-1051/2023 о признании недействительными ряда сделок, связанных с выводом из состава Мурманского морского рыбного порта активов в компании, аффилированные с экс-акционерами порта. Эти активы образуют единый технологический комплекс и необходимы для осуществления портовой деятельности.

Отдельные активы были переданы аффилированным организациям в аренду по заниженным ценам. Ярким примером чего является передача в аренду компаниям ООО «Морозко» и ООО «Иней» камер холодильника №3, находящегося в Южном районе рыбного порта.

Указанные компании отказываются увеличить ставки арендной платы до минимальной экономически обоснованной величины или возвращать холодильник №3 в АО «ММРП» полностью или частично, продолжая использовать данное имущество на убыточных для рыбного порта условиях.

Как пишет пресс-служба порта, в настоящее время в Мурманском морском рыбном порту ведётся работа по возврату профильных активов, выведенных прежним руководством, а также по разработке плана модернизации и развития рыбного порта. АО «ММРП» активно ведёт диалог с рыбаками о том, что они хотят видеть в порту, на что нужно обратить первоочередное внимание, что необходимо модернизировать в первую очередь.

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