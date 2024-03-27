В Мурманском морском рыбном порту загружен и отправлен железнодорожный состав с рыбной продукцией Северного бассейна

Около 418 тонн свежемороженого краба направлены из Мурманска в Пусан через Владивосток.

Двадцать семь рефрижераторных контейнеров с крабами направляются на Дальний Восток для дальнейшего экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Это первый железнодорожный сервис с рефрижераторными контейнерами в истории порта, и мы надеемся, что он будет развиваться и наполняться дополнительными объёмами. Кроме того, данный сервис существенно расширяет спектр услуг порта, оказываемых рыбопромысловым компаниям, что повышает конкурентоспособность и привлекательность порта. Контейнеризация технологических процессов - одно из важнейших направлений в развитии Мурманского рыбного порта и данный проект позволяет порту выйти на новый уровень в этом развитии», - отметил генеральный директор АО «ММРП» Андрей Бородин.

Как сообщает пресс-служба АО «ММРП», в порту создан специализированный склад, обеспечивающий мультимодальные перевозки, и организован новый транспортный маршрут.

«Антей Север» выступила инициатором данного проекта, который реализуется благодаря слаженной работе всех служб Мурманского морского рыбного порта и транспортной группы «FESCO.

Фото: https://mmrp.ru/news/70/ao-mmrp-zapustil-multimodalnye-perevozki/