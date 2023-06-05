В Мурманском морском торговом порту чествовали экологов

5 июня в России отмечают День эколога. Это профессиональный праздник всех российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов.

В Мурманском морском торговом порту есть своя служба экологической безопасности и лаборатория по охране окружающей среды и химического анализа, где трудятся настоящие профессионалы, мастера своего дела. В стенах предприятия с праздником поздравили представителей этой нелегкой профессии.

«Мир меняется и сегодня уже сложно представить Мурманский морской торговый порт без экологической службы. Ваш труд мы видим ежедневно на причалах и территории предприятия. За прошедшие годы совместными усилиями нам удалось достичь многого. Хочется поблагодарить вас за кропотливый труд, верность своему делу и ответственность, с которой вы подходите к вопросам охраны окружающей среды», - поздравил портовиков-экологов исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

За этот год экологическая служба АО «ММТП» получила подтверждение компетентности и независимости своей лаборатории в службе Росаккредитации. Кроме того, было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на ведение хозяйственной деятельности.

Экологам Мурманского морского торгового порта удалось подтвердить соответствие системы экологического менеджмента ММТП требования международного стандарта ISO 14001:2015. Ранее портовики принимали активное участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл, а также в акциях «Родники России», «Чистая Арктика», «Вода России», которая входит в национальный проект Экология.

За прошедший год были проведены работы по искусственному воспроизводству биологический ресурсов – в Княжегубское водохранилище было выпущено более 50 тысяч сигов. И уже сейчас ведется подготовка к очередному выпуску молоди рыбы. Помимо этого, экологи обеспечивают актуализацию нормативной документации и проводят постоянный мониторинг окружающей среды.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251829%2Fwall-149919532_3226