В Мурманском морском торговом порту чествовали работников предприятия

Сразу несколько торжественных и приятных событий стали поводом для встречи исполнительного директора АО «Мурманский морской торговый порт» Алексея Рыкованова и представителей служб и подразделений предприятия. Она прошла с соблюдением всех необходимых эпидемиологических требований в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в конференц-зале грузового района №1.

Прежде всего, Алексей Рыкованов поздравил электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования бригады технического обслуживания № 8 по ремонту и обслуживанию электрооборудования портальных кранов Михаила Тухбатова и докера-механизатора укрупненной комплексной бригады №2 грузового района №2 Владимира Митрофанова с награждением медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий Указ Президента Российской Федерации №570 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» был подписан 03.10.2021 года. Поздравительные телеграммы в адрес работников предприятия направили министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу вы награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов», - сказано в послании.

Также в торжественной обстановке Алексей Рыкованов вручил памятные дипломы сотрудникам, портреты которых размещены на обновленной Доске Почета: докеру-механизатору грузового района №1 Василию Алымову, докеру-механизатору грузового района №1 Ивану Красносельскому, кладовщику 2 разряда грузового района №1 Елене Фоминой, машинисту конвейера грузового района №2 Максиму Арсеньеву, докеру-механизатору грузового района №2 Виктору Гуляеву, докеру-механизатору грузового района №2 Алексею Парфуто, заместителю начальника грузового склада грузового района №2 Елене Родькиной, слесарю по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации Олегу Кашуку, слесарю-инструментальщику комплекса механизации Владимиру Мучкину, слесарю по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин комплекса механизации Николаю Щербунову, составителю поездов дирекции железнодорожного транспорта Александру Иванову, старшему инженеру по железнодорожным операциям дирекции железнодорожного транспорта Виталию Пушину, газорезчику 3 разряда портовых мастерских Сергею Дурягину, электрогазосварщику портовых мастерских Армену Гришину, машинисту насосных установок производственного комплекса энергоснабжения Светлане Лазаревой, оператору котельной производственного комплекса энергоснабжения Андрею Малатаю, специалисту транспортно-экспедиторской конторы Марине Аникиной, инженеру лаборатории по охране окружающей среды Олесе Лёвиной, водителю автомобиля автохозяйства Александру Кузнецову, ведущему специалисту отдела закупок службы материально-технического снабжения Катарине Мозговой, начальнику отдела экономической и информационной безопасности Николаю Костылеву, ведущему экономисту отдела экономики и тарифов управления порта Анне Котачевой, начальнику отдела по оценке и развитию персонала дирекции по персоналу Марии Пономаревой, подсобному рабочему комплекса социально-бытового обеспечения Дмитрию Кузнецову.

Особый блок поздравлений был приурочен к отмечавшемуся 5 декабря в России и мире Международному дню добровольца. Этот праздник по праву считают своим представители волонтерского движения Мурманского морского торгового порта - те, кто после завершения своего рабочего дня идет и помогает людям, которые ждут этой помощи – больным, маломобильным и нуждающимся.

В адрес Мурманского морского торгового порта пришло благодарственное письмо от Главного врача Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Аркадия Амозова. В нем сказано, что администрация и коллектив центра выражает «глубочайшую признательность и благодарность руководству предприятия и сотрудникам-участникам Волонтерского отряда АО «ММТП» за оперативное содействие и оказанную практическую помощь в период пандемии новой коронавирусной инфекции. За активную жизненную позицию в торжественной обстановке Алексей Рыкованов вручил благодарности волонтерам предприятия, которые в этом году присоединились к движению и активно участвуют в добровольческой работе: кладовщику 2 разряда грузового района №2 Ладе Власовой, кладовщику 2 разряда грузового района №2 Наталье Горчаковой, грузчику бригады №15 грузового района №2 Артему Фролову, грузчику бригады № 15 грузового района №2 Илье Балябину, кладовщику 2 разряда грузового района №2 Юлии Середовой, кладовщику 2 разряда грузового района №2 Екатерине Громовой, кладовщику 2 разряда грузового района №2 Надежде Рябченко, грузчику бригады №15 грузового района № 2 Егору Кузнецову, грузчику бригады №13 грузового района №2 Денису Арюкову, машинисту конвейера укрупненной комплексной бригады №13 грузового района №2 Дмитрию Здоровцеву, грузчику бригады №29 грузового района №1 Артему Тимонину, грузчику бригады №29 грузового района №1 Александру Антипину.

«Уважаемые коллеги, благодарю вас за труд! Желаю вам и всему порту успехов в наступающем году!», - сказал Алексей Рыкованов.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3879