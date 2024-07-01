В Мурманском морском торговом порту началась реализация программы капитального ремонта железнодорожной инфраструктуры 2024 года

Основные работы проводятся на территории грузового района №1 на железнодорожных путях, выкупленных у ОАО «РЖД» в декабре 2023 года. Их общая длина составляет 3687 метров и включает 14 стрелочных переводов.

Планируется, что обновление железнодорожной инфраструктуры пройдёт в три этапа. На первом, который реализуется в 2024 году, выполняется ремонт железнодорожных путей №5 и 6 общей протяженностью 386 метров, участка пути между стрелочными переводами №4 и №8 длиной 35 метров и ремонт трёх стрелочных переводов.

Кроме того, в соответствии с запланированной ремонтной программой в летний период 2024 года продолжается капитальный ремонт железнодорожных путей №3, 4 и кранового пути в тылу причалов №13, 14 на грузовом районе №2 – от середины пути до стрелочного перевода. Длина каждого из них - более 500 метров.

«Работы идут активно, поскольку существенную часть ремонта железнодорожных путей составляют земляные работы. В условиях Заполярья их можно производить в период с середины мая по конец сентября», - пояснил директор по железнодорожному транспорту АО «Мурманский морской торговый порт» Игорь Натаров.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».