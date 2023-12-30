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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.23 13:00

В Мурманском морском торговом порту наградили лучших работников предприятия по итогам 2023 года

Всего были отмечены свыше 100 человек. Им вручили почетные грамоты, благодарности, ценные подарки. Также были названы победители и призеры конкурсов «Лучший по профессии», «Бережливое производство», «Безопасный порт». Свои творческие номера и благодарности по итогам года представили Молодежный совет, Спортивный комитет, Волонтерский отряд и Родительский комитет предприятия.

«Достижения предприятия – это, прежде всего, достижения людей, каждого из вас. Я желаю вам в новом году счастья в производстве, в личной жизни, в семье. С Новым годом!», - поздравил собравшихся исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник.

В числе особо отмеченных - докер-механизатор укрупненной комплексной бригады № 30 грузового района № 1 Александр Дудкин, который во время проведения погрузочно-разгрузочных работ спас забежавшую на территорию производственной площадки собаку. Она оказалась на отбойном устройстве, которое с учетом прилива уходило под воду. Спастись самостоятельно четырехлапый друг человека не мог, и Александр остановил погрузку, спустился к непрошенному гостю и вернул его на твердую и надежную землю причалов Мурманского морского торгового порта. Александр Дудкин был отмечен в номинации «Доброе сердце».

«Подчинившими огонь» были названы докеры-механизаторы укрупненной комплексной бригады №2 грузового района №2 Антон Кулаков и Анатолий Тотчасов. Не дожидаясь прибытия пожарного наряда, проявив мужество и профессионализм, они ликвидировали произошедшее во время проведения погрузочно-разгрузочных работ возгорание техники.

Также в номинации «Здоровый вагон» был отмечен старший инженер по железнодорожным операциям дирекции железнодорожного транспорта Юрий Автушенко за весомый вклад в обеспечение сохранности вагонного парка. Докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №7 грузового района №2 Виктор Рябов получил заслуженную награду за успешную работу на «Арктическом причале», а докер-механизатор укрупненной комплексной бригады №30 грузового района №1 Андрей Разумов – за участие в эффективной деятельности рейдового перегрузочного комплекса в номинации «Эй, на рейде!».

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253897%2Fwall-149919532_3577

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