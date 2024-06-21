В Мурманском морском торговом порту НТК сделан ещё один шаг в развитии экологической программы

В эксплуатацию введена специально оборудованная площадка для разгрузки вакуумных машин, которые очищают территорию предприятия. На профессиональном языке все, что оказывается внутри этих мобильных «вакуумных пылесосов», называется смёт, а площадка нужна для того, чтобы обработать собранную массу.

Экоплощадка разделена на две независимые секции. Объём каждой из них рассчитан на суточное поступление смёта. Для съезда автотранспорта предусмотрен пандус. В стенках секций установлены щитовые затворы с регулируемыми водосливами. Они позволяют отводить поверхностный слой воды в ёмкость для сбора всплывших нефтепродуктов и основного объёма стоков - в ёмкость для сбора воды.

Как пояснили специалисты торгового порта, работа площадки строится следующим образом. В течение дня заполняется одна из секций, а во второй происходит обезвоживание. В конце суток подсушенный осадок загружается в автотранспорт и вывозится для утилизации на полигон. Жидкость проходит очистку в системе ливневых очистных сооружений, действующей в порту, и повторно используется в технологических нуждах. Как показала эксплуатация в первые дни, одна чаша наполняется более, чем за неделю.

«Организация специализированной площадки для сборки смёта – это ещё один шаг в повышении технологичности процессов, призванных не только обеспечить соблюдение действующих экологических требований, но и постоянно двигаться вперед», - подчеркнул руководитель направления по организации технического обслуживания и ремонта ММТП НТК Евгений Краснов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255056%2Fwall-149919532_3979