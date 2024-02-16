В Мурманском морском торговом порту НТК состоялась встреча председателя Мурманской областной Думы Сергея Дубового и руководства предприятия

В ходе беседы директор АО «ММТП» НТК Павел Олейник отметил, что по итогам 2023 года грузооборот Мурманского морского торгового порта составил порядка 17,5 млн тонн. В 2023 году в арсенале Мурманского морского торгового порта появились новые транспортные направления: Восточная и Южная, Юго-Восточная и Юго-Западная Азия, Ближний Восток и Западная Африка. В 2023 году АО «ММТП» принял 35 судов класса «Кейпсайз». Они являются одними из самых больших в современном торговом флоте. Программа обработки таких судов остается одним из ключевых направлений деятельности ММТП.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, особое внимание руководитель старейшего предприятия Мурманска уделил завершению масштабной реконструкции причал №2. До начала работ он не эксплуатировался более 10 лет, так как не соответствовал современным нормативам, и сейчас фактически создано новое гидротехническое сооружение. Проектная глубина причала увеличилась до 12,35 метра. Увеличение длины причальной линии до 284 метров с учётом швартового пала позволяет осуществлять загрузку судов класса Panamax длиной до 229 метров и дедвейтом до 82 тысячи тонн. Проведенные работы были включены в федеральный проект «Морские порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г., утверждённого постановлением правительства Российской Федерации.

«Объём инвестиций составил 3,6 млрд рублей. После реконструкции мощность причала увеличится до 5 млн тонн. Также в рамках проекта мы проводим реконструкцию инфраструктуры грузового района №1 – производим полную замену инженерных сетей, увеличиваем мощность трансформаторных подстанций. Эти работы создают задел для успешной деятельности на несколько десятилетий вперед», - отметил Павел Олейник.

По мнению Сергея Дубового, вклад порта в процесс обживания и развития нашего сурового заполярного края поистине огромный:

«Он является самым крупным транспортным узлом за Полярным кругом, который по праву называют «воротами» в Арктику. Сегодня порт продолжает решать широкий спектр социально-экономических задач и уверенно развивается. Яркий пример – техническая модернизация. Хотелось бы отметить, что в торговом порту продолжается реализация экологической программы. И здесь мы с руководством предприятия занимаем солидарную позицию – есть общая заинтересованность в повышении качества окружающей среды, а значит, создание комфортных условий проживания, забота о будущем нашей области».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254294%2Fwall-149919532_3653