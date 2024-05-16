В Мурманском морском торговом порту НТК завершается приём нового грейферного погрузчика

Новый портальный гидравлический грейферный погрузчик YGZ2000 поступил в Мурманский морской торговый порт НТК и в настоящий момент проходит процесс обкатки. Произведенный в Китае, он представляет собой абсолютно новый тип техники, которая была разработана на основе ведущих наименований продукции компании. Ёмкость ковша составляет 5 куб. метров, длина стрелы – 14 метров.

Как отмечают производители, погрузчик имеет оптимизированную конструкцию, прост в эксплуатации и обеспечивает хорошую маневренность, стабильность, надёжность работы и высокую эффективность. Технические характеристики соответствуют ведущему уровню, предусмотренному для этого типа техники.

«С учётом повышенных требований, которые мы предъявляем к технике с точки зрения экологических аспектов, специально по заказу Мурманского морского торгового порта новый манипулятор дополнительно оснащён системой орошения. В настоящий момент мы завершаем приём нового погрузчика, и вскоре он будет активно задействован в производственном процессе», - сказал руководитель направления по организации технического обслуживания и ремонта ММТП НТК Евгений Краснов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского морского торгового порта НТК.