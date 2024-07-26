В Мурманском морском торговом порту обновляют инфраструктуру

В торговом порту выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров на территории грузового района №2. Автомобильная дорога протяженностью 360 метров пролегает от склада комплектации и накопления грузов до территории Мурманского балкерного терминала.

В рамках текущего ремонта было заменено 2780 м2 асфальтобетонного покрытия, установлено 12 усиленных оголовков на колодцах инженерных сетей, произведена замена 456 метров бордюрного камня и восстановлен тротуар. Дорога используется для проезда тяжелой техники, доставки грузов автотранспортом. Эти работы проводились в рамках программы ремонтов зданий и сооружений ММТП на 2024 год.

«Обновление инфраструктуры Мурманского морского торгового порта – эта системная и планомерная работа. Её цель состоит в создании комфортных и безопасных условий труда, повышении эффективности производственных процессов, повышении экологических стандартов, применяемых в порту», - сказала ведущий инженер группы капитального строительства ММТП Наталья Копчик.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255782%2Fwall-149919532_4071