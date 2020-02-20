В Мурманском морском торговом порту обработали очередную партию «арктического» груза на теплоход «Валерий Васильев»

Дмитрий /Череповец/ Максим, очень интересная тема! В данном репортаже в период с 14 по 17 минуту говорится о коррупционной пирамиде ''красноярских''. На 14-52 минуте репортажав коррупционной пирамиде ''красноярских'', от Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ

Д.О. Вернер "...законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике..." - это МОГЛА БЫТЬ финансовая основа возвращения ПОЛЯРОК! Комментарий к новости: Комитет Госдумы дал добро на законопроект о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике