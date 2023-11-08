В Мурманском морском торговом порту обработан сотый балкер класса Кейпсайз

В торговом порту завершена обработка сотого по счету балкера класса Кейпсайз. Об этом сообщил исполнительный директор АО «ММТП» Андрей Черников.

«Работа с судами этого класса в Мурманском морском торговом порту началась в 2000 году. В течение последних лет она ведётся особенно интенсивно. Это экономически выгодно, и для успешного проведения погрузочно-разгрузочных работ у нас есть все необходимые условия и возможности – от соответствующих глубин до требуемой техники и высокой квалификации специалистов», - сказал Андрей Черников.

Напомним, в этот класс входят одни из самых больших по размеру судов в современном торговом флоте. Поэтому они ходят вдоль мыса Доброй Надежды на юге Африки или мыса Горн в Южной Америке. Длина такого судна больше, чем два футбольных поля. Их обработку могут проводить только глубоководные порты, к числу которых относится и Мурманский морской торговый порт.

Директор предприятия отметил, что услуга по обработке морских гигантов востребована на мировом рынке. По предварительным планам, в 2023 году АО «ММТП» примет 35 «Кейпов». Для сравнения – в прошлом году их было 25.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».