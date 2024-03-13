В Мурманском морском торговом порту осваивают китайскую технику

Три вилочных погрузчика XCMG XCF производства Китая поступили в Мурманский морской торговый порт НТК и уже вышли на работу на мурманские причалы.

Техника предназначена для выполнения различных погрузочно-разгрузочных работ при температурном режиме от минус до плюс 30 градусов. Грузоподъемность машины – 16 тонн. Рулевой привод оснащён гидравлическим усилителем, есть климат-контроль, системы радиосвязи и видеонаблюдения. Моторный отсек дооснащён системой пожаротушения.

«Это наш первый опыт знакомства с подобной китайской техникой. В настоящий момент она проходит «обкатку» и вскоре будет активно задействована в рабочем процессе», - рассказал руководитель направления по организации технического обслуживания и ремонта Евгений Краснов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».