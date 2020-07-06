В Мурманском морском торговом порту отметили профессиональный праздник – День работников морского и речного флота. Символическая торжественная церемония прошла с учётом мер, направленных против распространения новой коронавирусной инфекции.

«Это наш главный профессиональный праздник. И мы посчитали своим долгом отметить передовиков производства и поблагодарить людей - пусть и с учетом ограничений сегодняшнего дня», - подчеркнул генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Алексей Рыкованов напомнил, что по итогам 2019 года впервые в истории порта грузооборот превысил 17,5 миллионов тонн. В тот момент никто не мог предвидеть, какие испытания ждут предприятие в первой половине 2020 года.

«Сегодня я могу сказать, что эту проверку мы с вами прошли более чем достойно. Прошли, прежде всего, потому что каждый был готов полностью посвятить себя нашему общему делу. Спасибо за ваш труд! За преданность Мурманскому морскому торговому порту!», - подчеркнул А. Рыкованов.

В рамках праздничного мероприятия были подведены итоги производственных соревнований, профессиональных и семейных конкурсов. Победители и лучшие работники получили заслуженные награды. Всего было отмечено более 270 сотрудников старейшего предприятия города. За продолжительный добросовестный труд и большой стаж работы на градообразующем предприятии почетного звания «Ветеран порта» были удостоены 16 портовиков.