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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.20 09:30

В Мурманском морском торговом порту построят экологический комплекс

Эксперты Главгосэкспертизы России повторно рассмотрели проектно-сметную документацию на строительство экологического комплекса в районе Мурманского морского торгового порта. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. Об этом сообщила пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Отмечается, что именно благодаря строительству Мурманского морского торгового порта был основан Мурманск и стартовало развитие Кольского края. Сегодня комплекс, расположенный на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря, стал вторым по величине портом Северо-Западного федерального округа и занимает четвертое место по объёму перерабатываемых грузов в стране. В соответствии с прогнозируемым объемом и структурой расчетного грузооборота, а также возрастающими требованиями к экологической обстановке в районе Мурманского транспортного узла общий судооборот в порту нуждается в создании дополнительных мощностей по приему и утилизации льяльных вод и судовых отходов.

Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство в границах акватории порта экологического комплекса, предназначенного для приёмки отходов от транспортных судов. Его объекты разместят в районе причала №20, где в настоящее время находится часть недействующих железнодорожных путей: в ходе реализации проекта они будут частично демонтированы и частично реконструированы. Работы пройдут в три этапа.

На первом этапе создадут причальный фронт длиной 148 метров и открылок длиной 33,2 метра для швартовки грузовых и вспомогательных судов. Также будут сооружены ограждение по периметру территории, внутриплощадочные железнодорожные пути и другие необходимые объекты.

На данном этапе проектный грузооборот причала составит 200 тысяч тонн в год, включая крупногабаритные и тяжеловесные грузы, необходимые для строительства. Реализация первой очереди экологического комплекса пройдёт на втором этапе: здесь построят административно-бытовой корпус и контрольно-пропускной пункт, проложат проезды для автотранспорта, инженерные сети и выполнят иные работы.

Третьим этапом строительства запланировано полное развитие системы: в итоге экологический комплекс сможет принимать нефтесодержащие (льяльные, подсланевые) сточные воды, хозяйственно-бытовые сточные воды, нефтешлам и твёрдые бытовые отходы, а его грузооборот достигнет 85 тысяч куб. метров в год. В ходе этапа соорудят резервуарный парк, инсинераторную, станцию биологической очистки, установку обезвоживания осадка, склад топлива, котельную и другие объекты. Кроме того, инженерные сети и системы будут выведены на полное развитие.

Проект подготовлен ООО «Морское строительство и технологии».

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Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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